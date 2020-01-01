Доставка от 1 рубля!

Скидка действует на 3 первых заказа пользователя с Авито Доставкой в ПВЗ, постаматы и на кассы партнёров Авито; исключения — курьерская доставка и доставка силами продавца; для стоимости товаров в заказе от 200 до 20 000 ₽.

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