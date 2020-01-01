Кэшбэк, каким он должен быть
Больше и быстрее других. Вы получите обратно до 40% от ваших покупок!
Зарегистрироваться

Кэшбэк-сервис: как это работает?

Это Оля, она любит интернет-шоппинг
Оля хочет купить телефон в интернет-магазине и сэкономить при этом
Оля регистрируется на Кэшбаке...
... а затем переходит через Кэшбаку в нужный ей магазин
После покупки Оля получает часть денег обратно
И просто выводит на банковскую карту!
Присоединиться к Кэшбаке

Самый большой кэшбэк на 25 ноября

Активировать кэшбэк
Купив на МТС, вы получите кэшбэк
до 3.3%
Активировать кэшбэк
Купив на Мегафон, вы получите кэшбэк
до 6%
Активировать кэшбэк
Купив на Aliexpress RU&CIS, вы получите кэшбэк
до 31.1%
Активировать кэшбэк
Купив на Авиасейлс, вы получите кэшбэк
19.2%
Активировать кэшбэк
Купив на АШАН, вы получите кэшбэк
до 11.3%
Активировать кэшбэк
Купив на Озон, вы получите кэшбэк
до 2.9%
Активировать кэшбэк
Купив на Яндекс.Путешествия, вы получите кэшбэк
до 4%
Активировать кэшбэк
Купив на Читай-город, вы получите кэшбэк
до 4.5%
Активировать кэшбэк
Купив на sbermarket.ru, вы получите кэшбэк
до 200р
Активировать кэшбэк
Купив на Золотое яблоко, вы получите кэшбэк
2.5%
Активировать кэшбэк
Купив на metro-cc.ru, вы получите кэшбэк
2.9%
Активировать кэшбэк
Купив на Остин, вы получите кэшбэк
1.5%
Активировать кэшбэк
Купив на АльфаСтрахование, вы получите кэшбэк
до 9.6%
Активировать кэшбэк
Купив на ВсеИнструменты, вы получите кэшбэк
1%
Активировать кэшбэк
Купив на Спортмастер, вы получите кэшбэк
до 2.5%
Активировать кэшбэк
Купив на Biglion, вы получите кэшбэк
3.3%
Активировать кэшбэк
Купив на Перекресток, вы получите кэшбэк
до 9.6%
Активировать кэшбэк
Купив на Летуаль, вы получите кэшбэк
до 3.6%
Активировать кэшбэк
Купив на Технопарк, вы получите кэшбэк
до 1.7%
Активировать кэшбэк
Купив на Красцветмет, вы получите кэшбэк
1.5%
Активировать кэшбэк
Купив на IVI.ru, вы получите кэшбэк
до 10%
Активировать кэшбэк
Купив на Xiaomi, вы получите кэшбэк
до 2.5%
Активировать кэшбэк
Купив на ЦСКА, вы получите кэшбэк
до 5%
Активировать кэшбэк
Купив на Banggood, вы получите кэшбэк
4%
Активировать кэшбэк
Купив на Yandex eda, вы получите кэшбэк
до 10%
Активировать кэшбэк
Купив на Аптека Диалог, вы получите кэшбэк
до 3.3%
Активировать кэшбэк
Купив на Ostrovok.ru, вы получите кэшбэк
3%
Активировать кэшбэк
Купив на Ренессанс Страхование, вы получите кэшбэк
11.3%
Показать ещё 12 Присоединиться к Кэшбаке

Самые популярные промокоды и акции на 25 ноября

Доставка от 1 рубля!
Показать промокод

+ 43р. кэшбэк

Промокод на скидку
36 дней
Быстрая доставка за 4 часа!
Показать промокод

+ до 4% кэшбэк

Промокод на бесплатную доставку
767 дней
Вместе дешевле!
Показать промокод

+ до 4% кэшбэк

Промокод на скидку и подарок к заказу
553 дня
Электроника по выгодным ценам!
Показать промокод

+ 43р. кэшбэк

Промокод на скидку
36 дней
Скидка -15% на заказ!
Показать промокод

+ до 4.5% кэшбэк

Промокод на скидку
5 дней
Музыкальные инструменты по выгодным ценам!
Показать промокод

+ 43р. кэшбэк

Промокод на скидку
36 дней
Электроника по выгодным ценам!
Показать промокод

+ до 31.1% кэшбэк

Промокод на скидку
5 дней
Скидка 10% от 4500 рублей для всех пользователей
Показать промокод

+ до 11.3% кэшбэк

Промокод на скидку
5 дней
Товары для спорта и отдыха по выгодным ценам!
Показать промокод

+ 43р. кэшбэк

Промокод на скидку
36 дней
Скидка -15% на заказ!
Показать промокод

+ до 15% кэшбэк

Промокод на скидку
36 дней
Скидка 300 рублей на первый заказ от 1500 рублей!
Показать промокод

+ до 4.5% кэшбэк

Промокод на скидку
36 дней
Велосипеды по выгодным ценам!
Показать промокод

+ 43р. кэшбэк

Промокод на скидку
36 дней
Black Friday! Скидки до 70%! Кешбэк до 20%!
Показать промокод

+ до 3.3% кэшбэк

Промокод на подарок к заказу и скидку
5 дней
4G-роутеры и модемы c выгодой 30%
Показать промокод

+ до 6% кэшбэк

Промокод на скидку
36 дней
Бесплатная доставка
Показать промокод

+ до 11.3% кэшбэк

Промокод на бесплатную доставку
1 день
Дарим 300 миль за первую покупку
Показать промокод

+ до 2.9% кэшбэк

Промокод на скидку
6 дней
Скидка 20% от 3000 рублей только для новых пользователей на первый заказ
Показать промокод

+ до 11.3% кэшбэк

Промокод на скидку
5 дней
Распродажа товаров бренда Columbia!
Показать промокод

+ до 2.5% кэшбэк

Промокод на скидку
5 дней
Дешевые ж/д билеты
Показать промокод

+ до 1.1% кэшбэк

Промокод на скидку
249 дней
Скидка по промокоду 2 000 рублей
Показать промокод

+ до 2% кэшбэк

Промокод на скидку
36 дней
Скидка -10% при покупке основного курса по любому предмету!
Показать промокод

+ 2.5% кэшбэк

Промокод на скидку
97 дней
Скидка 15%
Показать промокод

+ 3.2% кэшбэк

Промокод на скидку
36 дней
Аксессуары по выгодным ценам!
Показать промокод

+ до 31.1% кэшбэк

Промокод на скидку
5 дней
Бытовая техника по выгодным ценам!
Показать промокод

+ до 31.1% кэшбэк

Промокод на скидку
5 дней
Горы впечатлений (скидки до 30%)
Показать промокод

+ до 4% кэшбэк

Промокод на скидку
113 дней
Доставка продуктов из магазина Globus!
Показать промокод

+ до 200р кэшбэк

Промокод на бесплатную доставку
5 дней
Скидка -15% на заказ!
Показать промокод

+ до 4.5% кэшбэк

Промокод на скидку
5 дней
Скидка 20% на первый заказ!
Показать промокод

+ до 10% кэшбэк

Промокод на скидку
67 дней
Показать ещё 12 Присоединиться к Кэшбаке

Кэшбэк предоставляется в категориях

Сколько денег мне вернется?

Все просто! Купив телефон на AliExpress за 15 000 рублей, ты получишь целых 700 рублей. Ну это в среднем, в разных магазинах процент кэшбэка разный. Вот еще несколько реальных примеров:
21 600 руб.
+ 1 296 руб.
Xiaomi POCOPHONE F1
AliExpress
1 580 руб.
+ 180 руб.
Трусики-подгузники Merries 12-22кг 38шт
Гипермаркет «Утконос»
1 060 руб.
+ 26 руб.
Now Foods Капсулы Омега-3
iherb.com
9 599 руб.
+ 240 руб.
Куртка пуховая мужская Termit
Спортивный магазин «Спортмастер»

Отзывы о кэшбэк-сервисе Кэшбака

Кэшбэк позволяет возвращать деньги от покупок. Бывают вообще довольно большие проценты возврата. Часто одежду заказываю через этот сервис. Фирменные вещи можно купить с нормальными скидками. На сайте сразу прописывается, сколько денег я обратно получу, что очень удобно. Деньги возвращаются довольно быстро, как-то не напрягает ждать. Зачисляются средства на карту, поэтому нет необходимости совершать еще какие-то манипуляции. Сделал заказ – и получил процент обратно.
Пригородова Ксения
Отличный сайт для возврата своих средств. Он имеет понятный интерфейс и отзывчивую службу поддержки, поэтому разобраться со всем не составляет труда.
Котов Виталий
Раньше не понимал, что такое кэшбэк и боялся пользоваться подобными сервисами. Теперь не парюсь, и постоянно делаю интернет покупки через этот сайт. Достаточно попробовать один раз, чтобы понять, что не стоит упускать такую возможность, если тебе ее дают. На покупке ноута вообще нормально сэкономил. Теперь хочу смартфон взять, тоже буду через этот сервис заказывать
Мовчан Евгений
Уже несколько лет пользуюсь сервисом. Все прекрасно работает. Сэкономила уже кучу денег. Кэшбэк начисляется на банковскую карту автоматически. Очень удобно.
Марина Сергеевна
Однажды завис кэшбэк, но техподдержка быстро решила мою проблему, ура!
Виталик Щукин
В среду вечером заказала вывод средств, а в четверг к обеду они были уже зачислены!
Ксюша Клыпина
Это лучший кэшбэк сервис. Все оказывается очень просто, надо просто перейти в магазин с Кэшбаки и сделать покупку, а кэшбэк начислится автоматически.
Иван Ребиков

Частые вопросы про кэшбэк

Что такое кэшбэк (cashback)?

Кэшбэк — это возможность получить часть денег из потраченной суммы в онлайн магазинах и сервисах.

Как получить кэшбэк?

Первым делом, важно зарегистрироваться на сервисе Cashbaka.ru. После этого будет создан личный кабинет, где вы сможете отслеживать все ваши покупки и накопленные бонусы. Кстати, после регистрации вы получаете +20% дополнительного кэшбэка на все покупки, совершенные в течение 2 недель.

Далее нужно:

  1. выбрать подходящий магазин в каталоге или по поиску на сайте.
  2. перейти по ссылке «активировать кэшбэк». Это обязательно! Если вы этот шаг пропустите, кэшбэк начислен вам не будет.
  3. совершить покупку и оплатить заказ.

Процент от покупки вам начислится автоматически сразу или в ближайшее время. Когда магазин подтвердит заказ, вы сможете вывести кэшбэк со счёта удобным для вас способом: MasterCard, VISA, Maestro, ЮMoney, QIWI и другие.

Получите на счет в личном кабинете до 40% потраченных вами денег.

Как получить кэшбэк за покупку, совершенную ранее?

  • Покупка должна быть совершена при условии зарегистрированного аккаунта и активированного кэшбэка.

  • Если эти условия выполнены, все средства с ваших покупок отражаются в вашем личном кабинете. Средства поступают на счет в течение от 1 до 14 дней. Напротив заказа появится статус «Ожидает». После того, как продавец подтвердит получение вами заказа, вознаграждение за покупки будет в течение 3-4 недель начислено на ваш счет.

  • Если, даже в случае выполненных условий,  в течении этого времени средства не поступают на счет вашего личного кабинета, срочно обратитесь с службу поддержки через личный кабинет, либо по почте [email protected]

В чём подвох?

Ни в чём. Вы — возвращаете часть потраченных средств, мы — получаем бонусы со сделки, а магазин — множество покупателей. Все в выигрыше 🙂

Почему именно Cashbaka.ru?

У нас есть множество магазинов, с которыми вы можете ознакомиться в каталоге:

https://www.cashbaka.ru/shops/

Выбираете нужный вам раздел, понравившийся магазин и делаете покупку!

В Cashbaka самая быстрая выплата кэшбэка. Сервис настроен таким образом, что мы выплачиваем кэшбэк быстрее, чем получаем вознаграждение от магазина. Конкуренты работают иначе, они ждут оплаты от магазина и только после этого начисляют пользователю кэшбэк.

Но ведь есть кэшбэк у банковских карт, зачем мне кэшбэк-сервис?

У Cashbaka совсем другой принцип начисления кэшбэка. С уверенностью можем сказать, что чаще всего он выше, чем кэшбэк от банка.

Кроме того, в большинстве случаев кэшбэк складывается! Вы делаете заказ через нас, получаете часть потраченных средств + начисляется возврат от банковской карты. Выгодно вдвойне, не правда ли?

Что будет после покупки?

Кэшбэк поступит вам на баланс в личный кабинет Cashbaka. Остаётся только дождаться, когда магазин подтвердит покупку, и вы сможете вывести средства себе на счёт.

Как вывести кэшбэк?

Зайдите в личный кабинет Cashbaka.ru, перейдите во вкладку «Вывод средств» и дальше:

  1. В пункте «Способ вывода» выберите тот, куда вы хотите вывести деньги: банковская карта, QIWI или ЮMoney.

  2. Во втором столбце введите реквизиты.

  3. В третьем введите сумму для вывода. Минимум — 500 рублей, максимум — 10 тысяч.

  4. Нажмите на «Вывести».

Спустя время деньги будут переведены вам на счёт. 

Почему деньги долго не приходят?

Все выплаты происходят вручную. Вероятно, до вас ещё не дошла очередь, поэтому кэшбэк не поступает вам на личный счёт.

По статусу платежа можете уточнять в службе поддержки через личный кабинет, либо написав на электронную почту [email protected].

Как долго магазины начисляют кэшбэк?

У каждого магазина индивидуально, но в среднем около 30-ти дней.

Почему мой кэшбэк был аннулирован?

Такая ситуация может возникнуть, только если вы:

  • Не получили товар или отказались от него.
  • Не подтвердили заказ.
  • В иных случаях обратитесь в службу поддержки.
Присоединись к Кэшбаке
и получи удвоение кэшбэка на неделю!
15 000 руб.
в год возвращается в среднем
43 млн. руб.
выплачено пользователям Кэшбаки
302 004
пользователей в Кэшбаке

Забыли пароль?
Я соглашаюсь с клиентским соглашением и политикой конфиденциальности