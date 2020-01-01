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Кэшбэк — это возможность получить часть денег из потраченной суммы в онлайн магазинах и сервисах.
Первым делом, важно зарегистрироваться на сервисе Cashbaka.ru. После этого будет создан личный кабинет, где вы сможете отслеживать все ваши покупки и накопленные бонусы. Кстати, после регистрации вы получаете +20% дополнительного кэшбэка на все покупки, совершенные в течение 2 недель.
Далее нужно:
Процент от покупки вам начислится автоматически сразу или в ближайшее время. Когда магазин подтвердит заказ, вы сможете вывести кэшбэк со счёта удобным для вас способом: MasterCard, VISA, Maestro, ЮMoney, QIWI и другие.
Получите на счет в личном кабинете до 40% потраченных вами денег.
Покупка должна быть совершена при условии зарегистрированного аккаунта и активированного кэшбэка.
Если эти условия выполнены, все средства с ваших покупок отражаются в вашем личном кабинете. Средства поступают на счет в течение от 1 до 14 дней. Напротив заказа появится статус «Ожидает». После того, как продавец подтвердит получение вами заказа, вознаграждение за покупки будет в течение 3-4 недель начислено на ваш счет.
Если, даже в случае выполненных условий, в течении этого времени средства не поступают на счет вашего личного кабинета, срочно обратитесь с службу поддержки через личный кабинет, либо по почте [email protected]
Ни в чём. Вы — возвращаете часть потраченных средств, мы — получаем бонусы со сделки, а магазин — множество покупателей. Все в выигрыше 🙂
У нас есть множество магазинов, с которыми вы можете ознакомиться в каталоге:
https://www.cashbaka.ru/shops/
Выбираете нужный вам раздел, понравившийся магазин и делаете покупку!
В Cashbaka самая быстрая выплата кэшбэка. Сервис настроен таким образом, что мы выплачиваем кэшбэк быстрее, чем получаем вознаграждение от магазина. Конкуренты работают иначе, они ждут оплаты от магазина и только после этого начисляют пользователю кэшбэк.
У Cashbaka совсем другой принцип начисления кэшбэка. С уверенностью можем сказать, что чаще всего он выше, чем кэшбэк от банка.
Кроме того, в большинстве случаев кэшбэк складывается! Вы делаете заказ через нас, получаете часть потраченных средств + начисляется возврат от банковской карты. Выгодно вдвойне, не правда ли?
Кэшбэк поступит вам на баланс в личный кабинет Cashbaka. Остаётся только дождаться, когда магазин подтвердит покупку, и вы сможете вывести средства себе на счёт.
Зайдите в личный кабинет Cashbaka.ru, перейдите во вкладку «Вывод средств» и дальше:
В пункте «Способ вывода» выберите тот, куда вы хотите вывести деньги: банковская карта, QIWI или ЮMoney.
Во втором столбце введите реквизиты.
В третьем введите сумму для вывода. Минимум — 500 рублей, максимум — 10 тысяч.
Нажмите на «Вывести».
Спустя время деньги будут переведены вам на счёт.
Все выплаты происходят вручную. Вероятно, до вас ещё не дошла очередь, поэтому кэшбэк не поступает вам на личный счёт.
По статусу платежа можете уточнять в службе поддержки через личный кабинет, либо написав на электронную почту [email protected].
У каждого магазина индивидуально, но в среднем около 30-ти дней.
Такая ситуация может возникнуть, только если вы: