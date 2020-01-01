Летуаль – крупнейший парфюмерно-косметический магазин России

Летуаль – это сеть розничных магазинов, предлагающих огромный ассортимент косметики и парфюмерии разных брендов. На сегодняшний день в нее входит более 790 магазинов и один официальный интернет-магазин. Даже то, что в каталоге представлена продукция преимущественно класса люкс и мидл-маркет, не мешает сети оставаться лидером среди других сервисов отечественного рынка.

Посетители парфюмерно-косметического магазина Letu.ru, делая покупки, могут рассчитывать на следующие преимущества:

ненавязчивое обслуживание и высокий уровень сервиса,

большой ассортимент брендовой косметики и парфюмерии,

удобную навигацию по каталогу,

курьерскую доставку по России,

советы и рекомендации бьюти-стилистов.

Бонусом к шопингу в интернет-магазине Летуаль является возможность оформления подарочной и бонусной карты. Сделать приобретение еще более выгодным можно с помощью портала Cashbaka, который дает возможность делать покупки с кэшбэком.

Как получить кэшбэк Letu.ru?

Сайт Cashbaka предоставляет возможность получать кэшбэк от магазина Letu.ru и многих других популярных интернет-магазинов. Нужно лишь зарегистрироваться в системе, перейти в каталог, выбрать косметику и парфюмерию. Это следует сделать в течение часа после перехода по ссылке, иначе средства не вернутся. Для получения кэшбэка Летуаль нужно оформить заказ минимум на 900 руб. Если оплата будет проведена в указанное время, то на бонусный счет поступит cash back в размере до 140 руб. Сумма может меняться в зависимости от общей суммы заказа. Накопленные бонусы можно перечислять на мобильный баланс или выводить через популярные платежные сервисы.

Зарегистрируйтесь в системе Cashbaka, чтобы покупать косметику и парфюмерию известных брендов на выгодных условиях.