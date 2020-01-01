Кэшбэк Летуаль (Letu.ru)

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Зачисление: мгновенно
Ожидание вывода: в среднем 30 дней
Вывод денег:
от 500 рублей без комиссии
Летуаль

Кэшбэк

до 3.6%
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48021 руб.
Получено пользователями Кэшбаки за покупки на Летуаль

Летуаль – крупнейший парфюмерно-косметический магазин России

Летуаль – это сеть розничных магазинов, предлагающих огромный ассортимент косметики и парфюмерии разных брендов. На сегодняшний день в нее входит более 790 магазинов и один официальный интернет-магазин. Даже то, что в каталоге представлена продукция преимущественно класса люкс и мидл-маркет, не мешает сети оставаться лидером среди других сервисов отечественного рынка.

Посетители парфюмерно-косметического магазина Letu.ru, делая покупки, могут рассчитывать на следующие преимущества:

  • ненавязчивое обслуживание и высокий уровень сервиса,
  • большой ассортимент брендовой косметики и парфюмерии,
  • удобную навигацию по каталогу,
  • курьерскую доставку по России,
  • советы и рекомендации бьюти-стилистов.

Бонусом к шопингу в интернет-магазине Летуаль является возможность оформления подарочной и бонусной карты. Сделать приобретение еще более выгодным можно с помощью портала Cashbaka, который дает возможность делать покупки с кэшбэком.

Как получить кэшбэк Letu.ru?

Сайт Cashbaka предоставляет возможность получать кэшбэк от магазина Letu.ru и многих других популярных интернет-магазинов. Нужно лишь зарегистрироваться в системе, перейти в каталог, выбрать косметику и парфюмерию. Это следует сделать в течение часа после перехода по ссылке, иначе средства не вернутся. Для получения кэшбэка Летуаль нужно оформить заказ минимум на 900 руб. Если оплата будет проведена в указанное время, то на бонусный счет поступит cash back в размере до 140 руб. Сумма может меняться в зависимости от общей суммы заказа. Накопленные бонусы можно перечислять на мобильный баланс или выводить через популярные платежные сервисы.

Зарегистрируйтесь в системе Cashbaka, чтобы покупать косметику и парфюмерию известных брендов на выгодных условиях.

Купоны Летуаль (4)

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Как получить кэшбэк

1. Зерегистрируйся или войди в Кэшбаку
2. Перейди из Кэшбаки в Летуаль и соверши покупку
3. Получи кэшбэк
4. Выведи деньги на банковскую карту или мобильный
Информация и условия
Правило 1

При выходе из окна браузера данные о переходе через сервис Cashbaka удаляются. Для восстановления данных нужно заходить на веб-сайт Letu.ru каждый раз. Размещение и оплату заказа нужно выполнить в течение часа после захода на веб-сайт.

Правило 2

Проверьте, что расширения Adblock, friGate CDN, Aliexpress Seller Check, VPN/Proxy/Socks и им подобные отключены. При их активности сведения о переходе могут блокироваться и кэшбэк в Летуаль не будет начислен. Отключите расширения Adblock, friGate CDN, Aliexpress Seller Check, VPN/Proxy/Socks и им подобные до начала работы.

Правило 3

После захода на сайт не следует открывать другие сайты, осуществлять переход по рекламным баннерам, применять промокоды других сайтов.

Правило 4

Минимальная сумма заказа 900р.

Официальная информация
Реклама. ООО "Алькор и Ко", ИНН 7729265128, ERID LatgBxW1Y.

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